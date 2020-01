Non solo Inter, anche il Napoli sulle tracce di De Paul: ipotesi Malcuit per abbassare il prezzo

Non solo Inter, sulle tracce di Rodrigo De Paul ci sarebbe anche il Napoli. De Laurentiis vorrebbe regalare a Gattuso un rinforzo di qualità per provare a riagganciare la zona Champions, il nome buono, secondo alcune fonti napoletane, sarebbe proprio quello del diéz bianconero. Prezzo fissato a 40 milioni, forse troppi per il club azzurro che avrebbe per questo pensato di inserire come contropartita tecnica il cartellino di Malcuit, rientrato in campo in questi giorni dopo una lunga degenza.