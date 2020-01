Udinese-Ljiaic, dalla Turchia dicono che l'affare si può fare. Il serbo, che vuole fortemente tornare a giocare in Italia, avrebbe convinto il club turco a liberarlo in prestito. Occasione che i friulani ora vorrebbero sfruttare. Partito Pussetto e con un Teodorczyk vicino all'Anderlecht, l'ex Fiorentina, Roma e Toro sarebbe un rinforzo perfetto per l'attacco.