Le piste estere per Teodorczyk portano alla Turchia

Dopo il gravissimo infortunio, che lo ha portato prima all'operazione chirurgica e poi alla lunga riabilitazione, con tutta probabilità il futuro di Lukasz Teodorczyk sarà lontano dal Friuli. Il polacco infatti è ormai chiuso nelle gerarchie da Nestorovski, Lasagna, Pussetto e Okaka, con gli spazi che si sono ridotti al lumicino. L'ex Anderlecht dunque è a caccia di una realtà dove tornare a esprimersi e in questo senso pare avere molto mercato in Turchia, con Fenerbahce e Besiktas che sarebbero molto interessate a comprare l'attaccante già in questa sessione di mercato.