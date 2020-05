Lazio su Luis Suarez ma l'attaccante per ora allontana le voci di mercato

Luis Suarez, attaccante colombiano di proprietà del Watford e ora in prestito al Real Saragoza, allontana, almeno per ora, le voci di un possibile trasferimento alla Lazio. "Ora come ora penso soltanto a terminare qui la mia stagione. Voglio conquistare la promozione col Saragozza e poi si vedrà. Sono molto contento sia della città che della società, di tutto. Ho voglia di segnare altri goal e aiutare la mia squadra. Spero in una ripresa del campionato, mi auguro di tornare presto a far esultare i tifosi”. Futuro ancora in Spagna? Difficile, perché Tare e Lotito premone e Pozzo potrebbe cedere.