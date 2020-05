Lazio, se via Milinkovic-Savic il primo obiettivo è De Paul

Mel caso in cui Milinkovic-Savic dovesse lasciare la Lazio nel corso del prossimo mercato, il ds biancoceleste Igli Tare proverebbe ad acquistare un pezzo importante da regalare a Inzaghi. Tra i nomi caldi, oltre a quello di Rakitic, c'è quello di Rodrigo De Paul. L'Udinese non abbasserà il prezzo sotto 30 milioni e non pare nemmeno interessata ad inserire nell'affare contropartite tecniche. Servirà quindi uno sforzo da parte del club del presidente Lotito.