Due mosse in uscita nelle prossime settimane. L'Udinese lascerà partire in prestito due giocatori che fino al momento hanno trovato pochissimo spazio, due profili che vengono considerati come degli esuberi. Si tratta di Teodorczyk, che piace al Parma, e Sierralta, che invece potrebbe tornare in Cile, all'Universidad Catolica.