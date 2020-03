In quanti su Musso: Inter, Milan e Chelsea si contendono l'argentino

Juan Musso è stato senza dubbio una delle note liete di questa tribolata stagione. Il portiere argentino si è confermato su altissimi livelli, una serie di prestazioni importanti che gli hanno garantito un posto fisso in nazionale e l'attenzione da parte dei grandi club. Le big, non solo italiane ma anche estere, sono pronte in estate a farsi concretamente avanti.

C'è l'Inter, in cerca di un portiere all'altezza di Handanovic, che da tempo segue con attenzione l'argentino ma c'è anche e soprattutto il Chelsea. I blues, al momento, sarebbero il club in pole per Musso. Attenzione poi, tornando in Italia, all'altra sponda di Milano. Il Milan, che in estate potrebbe perdere Gigio Donnarumma, potrebbe farsi avanti.