Il Torino non molla Fofana. Il club di Urbano Cairo ha pronta la strategia per arrivare al centrocampista bianconero: prima la cessione di Bonifazi, dalla quale i granata dovrebbero ottenere circa 13 milioni, poi l'assalto all'ivoriano. Basteranno per convincere i Pozzo? Lo si scoprirà in settimana, quando ci sarà un incontro tra i due club.