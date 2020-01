Il Genoa vorrebbe riportare De Maio in Liguria, ma difficilmente il francese partirà

Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Genoa avrebbe intenzione di riportare in Liguria Sebastien De Maio. Il difensore francese, che con il grifone ha raccolto più di ottanta presenza tra il 2013 e il 2016, però difficilmente lascerà l'Udinese. Con l'addio di Sierralta e la probabile partenza di Opoku, infatti, la coperta dietro diventerebbe corta e per questo i bianconeri non avrebbero intenzione di privarsi del centrale francese.