Il Besiktas frena per Ljajic

Non ci sono novità sul fronte Adem Ljajic. L'attaccante serbo vorrebbe tornare subito in Italia ma il Besiktas, club proprietario del suo cartellino, non sembra intenzionato a liberarlo a costo zero o in prestito. I turchi avrebbero fissato il prezzo attorno ai 10 milioni di euro, cifra non elevatissima ma comunque ostacolo per Udinese e Verona che invece puntavano a strappare il giocatore a titolo temporaneo. Frenata quindi, almeno per il momentola situazione non si sblocca.