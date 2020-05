De Paul, in tante gli ronzano attorno ma ad oggi nessuna offerta

Tante voci di mercato ma per ora nessuna offerta concreta. Sono molte le squadre che da tempo ronzano attorno a De Paul, nessuna però fino ad oggi si è presentata con un'offerta importante in grado di convincere i Pozzo. In questi ultimi si è parlato molto della Lazio, che però prima deve vendere Milinkovic Savic. La pista che portava all'Inter, invece, sembra essersi raffreddata visto che Conte ha fatto capire chiaramente di volere un altro tipo di giocatore per rinforzare la mediana. In Italia restano Milan e Napoli, con i rossoneri gli unici ad essersi fatti avanti in modo più concreto. Ovvio che a Milano è in arrivo un'altra ondata rivoluzionaria che rimescolerà le carte in tavola. Fiorentina? No, dopo il tentativo della scorsa estate la viola si è tirata fuori dalla corsa.