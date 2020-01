Dalla Grecia: l'Udinese offre due milioni al Chievo per Federico Barba

Novità dalla Grecia riguardo la trattativa tra Udinese e Chievo per Federico Barba, ventiseienne difensore che è da un paio di sessioni di mercato sul taccuino degli uomini di mercato friulani. Stando infatti al sito greco kitenimerosi.gr i bianconeri avrebbero offerto al Chievo due milioni di euro per superare la concorrenza dell'AEK Atene, che per primo si è interessato al ragazzo. L'ex Empoli e Stoccarda è già rientrato dalla Spagna in Italia, segno che il suo prestito al Real Valladolid non è destinato a continuare. Vedremo se ci saranno conferme nei prossimi giorni anche dall'Italia riguardo alla trattativa, l'ingresso di Barba infatti porterebbe con tutta probabilità alla partenza in prestito di uno tra Becao e Opoku, superati da De Maio nelle gerarchie di mister Gotti.