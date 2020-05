Cristo Gonzalez: "Scelto l'Udinese per progetto a lunga durata ma penso che adesso sarebbe meglio per me continuare in Spagna"

Cristo Gonzalez, attaccante di proprietà dell'Udinese attualmente in prestito all'Huesca, ha parlato del suo futuro ai microfoni di Ok Diario:

"Avevo diverse richieste in Spagna, tra cui Leganés, ma ho scelto l'Udinese perché il progetto era di lunga durata. Ho ancora sei anni di contratto con loro ma so che adesso devo dare tutto per l'Huesca, la squadra che ho scelto. Sono molto felice di essere qui. Ho preso la decisione migliore".

"Il mio sogno? Approdare in Primera Division. Credo che dovrò approfittare del mio momento quando arriverà e penso che adesso sarebbe meglio per me continuare in Spagna".