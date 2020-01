Barak via, Walace resta: il brasiliano ancora in bianconero

Sembrava essere vicino ad un ritorno in Brasile, l'interessamento da parte del Flamengo era concreto, con tanto di messaggio che sanciva un quasi addio postato su Instagram. Poi però lo stop improvviso alle trattative, la volontà dell'Udinese di trattenerlo fino a fine stagione, di dargli altri mesi per ambientarsi. Stiamo parlando del brasiliano Walace. L'ex Hannover, prelevato la scorsa per una cifra importante, non sembra essere più sul mercato. Dietrofront da parte della società che ha preferito far partire in prestito, a Lecce, Barak.