Al Toro piace Fofana, proposto Parigini ma c'è anche Zaza in uscita

Diversi discorsi di mercato sull'asse Torino-Udine. Ai granata piace da tempo Seko Fofana, l'intenzione sarebbe quella di provarci già in questa sessione di mercato dopo le parole sibilline del centrocampista. L'Udinese lo valuta non meno di 15-18 milioni, per questo motivo in casa Toro si pensa ad inserire una contropartita. Il primo nome è quello di Parigini, giocatore al quale i bianconeri fanno da tempo la corte, si sono aperti però anche degli altri discorsi legati alla possibile uscita di Simone Zaza.