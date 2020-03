Udinese-Fiorentina a porte chiuse o con il pubblico?

Ancora non è chiaro quando si giocherà Udinese-Fiorentina, l'ultima ipotesi, alla quale però il club viola si sta opponendo con forza, è quella di slittare il turno a domenica alle 20.45.

Con o senza pubblico? Anche qui vi sono molti dubbi. Stando alle ultime indiscrezioni si va verso le porte aperte (con tanto di presenza al seguito anche dei tifosi fiorentini), o almeno questa sarebbe l'esplicita richiesta del club bianconero. A venire incontro all'Udinese potrebbe essere anche la Regione. L’ordinanza del Governatore del Friuli Fedriga per contrastare la diffusione del Covid-19 riguarda tuttora esclusivamente le attività didattiche (nelle scuole e nelle università) che resteranno sospese fino a domenica 8 marzo, ma già da due giorni non è più in vigore quella relativa agli eventi sportivi (del resto tra i consiglieri di Lega che ieri hanno stilato una bozza di calendario era presente anche l'avvocato dei bianconeri Campoccia, che ha proposto la soluzione di giocare l'8 marzo alle 20:45 conscio che la gara sarebbe stata con i tifosi sugli spalti).