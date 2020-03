E' possibile la trassimissione delle partite in chiaro? Il problema è il conflitto con la Legge Melandri, quella che regola la commercializzazione dei diritti tv legati al calcio italiano. Nonostante la richiesta delle associazioni dei consumatori di un decreto ad hoc, nessuno si vuole prendere la responsabilità di prendere una decisione in merito che potrebbe squilibrare l'offerta sia per gli abbonati che per gli interessi delle varie emittenti e dunque, con ogni probabilità, tutte le altre partite a porte chiuse, potranno essere viste solo dagli abbonati Sky e DAZN come nei turni "normali" di campionato.