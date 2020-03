Verso la Fiorentina, Lasagna e Nuytinck out?

Alla fine si giocherà contro la Fiorentina. Così ha deciso la Lega dopo il decreto governativo che imporrà per un mese le porte chiuse a tutte le manifestazioni sportive che non possono essere sospese. Cambia l'avversario, ma non la sostanza, anche perchè l'Udinese ha dimostrato di non effettuare le proprie, poche, scelte in base alla squadra che ha davanti. Piuttosto si possono cogliere alcune cose dall'amichevole contro il Cjarlins Muzane.

Proprio basandoci su questa amichevole, gli attaccanti di riserva sono in grande spolvero. Teodorczyk ha giocato addirittura tutta la partita senza rifiatare, con Lasagna rimasto a guardare e alle prese con un personalizzato programmato. Polacco titolare al fianco di Okaka? Sembra difficile francamente, visto che da quando è a Udine solo una volta è riuscito a partire dal primo minuto, nell'ultima della scorsa stagione contro il Cagliari, a giochi in classifica già fatti. Si alzano quindi le quotazioni di Nestorovski, con il macedone che in amichevole ha messo una tripletta e scalpita per avere una chance dopo non aver visto campo dal suo ingresso con il Brescia.

Passando ad altri reparti, buone notizie da Sema, tornato regolarmente in campo, Si temeva un infortunio di un mese, invece dopo la sosta forzata lo svedese sembra già abile e arruolabile. Poche novità per quanto riguarda gli altri ruoli. In difesa De Maio e Samir sono recuperati. Brasiliano titolare al posto di Nuytinck. Non è da escludere, visti anche i fastidi avuti in settimana dall'ex Anderlecht. Un paio di novità per affrontare i viola dunque potrebbero esserci. Una cosa è certa: mancherà il pubblico, un fattore negativo purtroppo non da poco, ma obbligato vista la situazione extra sportiva.