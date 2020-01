UFFICIALE: Pussetto è un nuovo giocatore del Watford

Terminate le formalità di rito, è arrivata l'ufficialità del trasferimento di Ignacio Pussetto dall'Udinese al Watford. Di seguito il comunicato della società: "Udinese Calcio comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Watford Fc le prestazioni sportive di Ignacio Pussetto.

L'attaccante argentino, classe 1995, lascia l'Udinese dopo una stagione e mezza vissuta in Friuli in cui ha totalizzato 50 presenze tra campionato e Coppa Italia mettendo a segno 5 gol complessivi.

Prelevato nell'estate del 2018 dall'Huracan, Pussetto ha trovato per 4 volte la via della rete nella scorsa stagione mentre, in questa annata, è andato a segno nella gara contro la Juventus disputata a Torino il 15 dicembre 2019.

A Ignacio un grande in bocca al lupo e l'augurio delle migliori fortune per questa nuova esperienza.

Mucha Suerte Nacho!"