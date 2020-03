Se non si riuscirà a concludere il campionato: ecco le tre ipotesi pensate dalla FIGC

Cosa accadrà nel caso in cui non si riuscirà a concludere la Serie A 2019/20? Anche di questo ha parlato il Consiglio Federale odierno. Se non dovesse concludersi il campionato, la FIGC sceglierà tra tre ipotesi - senza nessun ordine di priorità - per quel che riguarda la prossima stagione.

La prima ipotesi è quella di fare riferimento alla classifica per come è maturata fino a ora. A quel punto la Juventus sarebbe campione d'Italia, Lazio, Inter e Atalanta in Champions League, Roma e Napoli in Europa League, Milan ai preliminari. Per la bassa classifica invece Brescia e SPAL retrocesse con il Lecce, anche se i giallorossi potrebbero appellarsi al fatto che non c'è una vincitrice dello spareggio per salire e quindi sperare in una salvezza a tavolino. Salirebbero quindi sicuramente Benevento e Crotone in Serie A, con Trapani, Cosenza e Livorno in Serie C. Dalla terza salirebbero Monza, Vicenza e Reggina. Da capire, appunto, la questione playoff.

Nelle tre ipotesi al vaglio della FIGC, in un'improbabile ma non escludibile situazione di stallo e di conclusione dei campionati, c'è anche quella delle ipotesi sia per lo Scudetto che per la Serie B. Congelando quindi la classifica come è, ma tentando di capire chi sarebbero i coinvolti. Probabilmente in testa ci sarebbe un doppio confronto fra Lazio e Juventus, distanti un solo punto a dodici giornate dalla fine, mentre l'Inter - dietro di sei punti virtuali, nove reali - rispetto alla capolista bianconera sarebbe terza in classifica. Quarta l'Atalanta, più posizioni in Europa League congelate come Roma, Napoli e Milan.In coda invece sarebbe evidente la partita fra Genoa e Lecce, sì, ma da capire quali sarebbero le implicazioni per SPAL e Brescia che, probabilmente, sarebbero retrocesse in Serie B d'ufficio.

L'altra possibilità è quella di non assegnare lo Scudetto né alla Juventus né alla Lazio, mantenere così come sono le posizioni finora e ripartire a settembre con un campionato nuovo. A quel punto Inter e Atalanta concluderebbero la batteria della Champions League, Roma e Napoli in Europa League e Milan ai preliminari. Dietro da capire, anche qui, la situazione del Lecce - in base a quel che succede in Serie B - ma con Brescia e Spal retrocesse d'ufficio.