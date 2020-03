RELIVE SERIE B - Pordenone-Juve Stabia (2-1) Finisce qui! Ramarri alla seconda vittoria consecutiva grazie ai goal di Strizzolo e Gavazzi

90' +5 Finisce qua. 3 punti fondamentali per il Pordenone che ritrova il goal di Strizzolo e ottiene la seconda vittoria consecutiva

90' +5 Ammonito Germoni per la Juve Stabia. Respira la squadra di Tesser

90'+3 Tenta il pressing finale la Juve Stabia. Si difende con ordine il Pordenone

90' 5' di recupero

88' Cerca di addormentare ora la partita la squadra di casa che vuole congelare il risultato

83' Cambia Tesser. Entra Mazzocco ed esce Gavazzi

82' STRIZZZZZZZZOOOOOOOOLLLLOOOOOOO! ANGOLO DI BURRAI CHE TROVA IL NUMERO 9 IN AREA. STRIZZOLO VOLA E LA METTE DENTRO. 2 A 1 PORDENONE

81' GOOOOOOOOOOAAAAAAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLLL!!!!!!!!! RAMARRI IN VANTAGGIO!

80' Ultimo cambio per gli ospiti. Entra Germoni ed esce Mallamo

79' Spingono ora i padroni di casa che non si accontentano del pari

78' CIURRIA! Grande esterno dell'attaccante ramarro che trova la grande risposta di Provedel che la toglie dal sette

75' Giallo per Addae che allarga le braccia su Misuraca

73' PARI DELLA JUVE STABIA! Di Mariano angola sulla sinistra di Di Gregorio. Il portiere intuisce ma non ci arriva.

72' CALCIO DI RIGORE PER GLI OSPITI! Entrata inspiegabile di Gasbarro in area che colpisce l'attaccante campano.

70' Seconda frazione con la Juve Stabia che prova a costruire ed il Pordenone pronto a colpire in ripartenza

65' Cambia ancora la Juve Stabia entra Bifulco ed esce Rossi.

63' ILLUSIONE DEL GOAL PER I RAMARRI! Gavazzi si ritrova la corta respinta della difesa ospite e colpisce l'esterno della rete

60' Bellissima azione dei ramarri che con 2 veli portano allo scambio stretto tra Ciurria e Strizzolo. Il numero 13 trova la porta ma non la giusta potenza. Para Provedel

59' Giallo anche a Gasbarro che colpisce l'avversario in netto ritardo

57' CIURRIA! Bomba da fuori area del nuovo entrato che non trova la porta di pochissimo

56' Azione insistita in area di Gavazzi che non trova il tempo per crossare per un compagno e si trascina la palla fuori

55' Cambio anche per la Juve Stabia. Esce Malara ed entra Canotto

54' Giallo a Gavazzi che commette fallo a centrocampo. Tesser effettua il primo cambio. Esce Bocalon ed entra Ciurria

51' Ottima uscita di Di Gregorio che fa sua la sfera in area di rigore

48' Azione di Ricci sulla sinistra. Almici fa buona buona guardia e mette in angolo. Sul successivo corner la squadra ospite trova la deviazione in area di Trost. La palla finisce altissima sopra la traversa

47' Palla filtrante di Pobega che pesca Strizzolo di poco in offside.

46' Giallo anche a Tonucci che ferma Bocalon partito in contropiede

45' Inizia il secondo tempo

45'+1 Finisce il primo tempo con i ramarri in vantaggio grazie al goal di Gavazzi

45' 1' di recupero al Friuli

42' Contropiede gettato all'ortiche da Strizzolo che non riesce a controllare l'ottima palla lanciata da Pobega. Precedentemente Bassoli fa una grande chiusura in area di rigore su Rossi

39' Goal dei ramarri che non sembra scuotere la partita. Le squadre continuano a sbagliare tanto e non producono pericoli. Ritmo di gioco che stenta a decollare anche a causa delle continue interruzioni dell'arbitro Illuzzi che fischia falli per contatti spesso molto leggeri

34' ANCORA PORDENONE PERICOLOSO! Flipper che si accende in area di rigore ospite ma per fortuna di Provedel nessuno degli attacanti riesce ad intervenire pericolosamente sul pallone.

32' GAAAAVVVVVVVAAAAAZZZZZZIIIIIIIIIII!!!!! GRANDE AZIONE DI GASBARRO SULLA SINISTRA, IL TERZINO METTE A SEDERE IL MARCATORE E CROSSA PER GAVAZZI CHE TUTTO SOLO PORTA AVANTI I NEROVERDI

31' GOOOOOOOOOOOAAAAAAAAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLLLLLL!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ramarri in vantaggio

30' Respinge la difesa neroverde ma il Pordenone non riesce a ripartire

29' Altro calcio di punizione sulla trequarti per lo Juve Stabia. Il tiro da fuori degli ospiti è deviato in angolo dal portiere ramarro

24' Nulla di fatto per lo Juve Stabia con Di Gregorio che esce e blocca il cross

23' Giallo pesante per i ramarri. Burrai entra in ritardo su Addae e viene ammonito. Il centrocampista salterà Cittadella Pordenono

21' Cross di Misuraca per Bocalon, esce Provedel e fa sua la sfera in due tempi

18' Bassoli chiude molto bene e manda in angolo un pericoloso filtrante della Juve Stabia. Sulla successiava azione Illuzzi fischia una carica su Di Gregorio in uscita

15' Fermato Pobega dall'arbitro per un leggero contatto su Vitiello che si lascia cadere. Molto generoso qui il direttore di gara Illuzzi

12' Tanti errori a centrocampo da parte di entrambe le squadre

9' La difesa ramarra respinge senza troppi affanni il cross successivo

8' Calcio di punizione dal vertice destro dell'area di rigore del Pordenone per lo Juve Stabia. Palla deviata in angolo

5' Altro giallo per lo Juve Stabia in pochi minuti. Entrata in ritardo di Mallamo su Misuraca

3' Primo giallo della gara. Entrata dura di Calò su Pobega

2' Parte subito forte il Pordenone. Calcio di punizione di Burrai, oggi capitano vista l'assenza di De Agostini, e colpo di testa di Strizzolo che manda alto

0' Inizia la partita

Queste le formazioni ufficiali della 27° giornata di serie BKT.

Pordenone (4-3-1-2) Di Gregorio; Almici, Barison, Bassoli, Gasbarro; Burrai, Pobega, Misuraca; Gavazzi; Strizzolo, Bocalon. All. Tesser

Juve Stabia (4-3-3) Provedel; Ricci, Troest, Tonucci, Vitiello; Mallamo, Calo, Addae; Di Mariano, Rossi, Melara. All. Caserta

Buonasera a tutti amici di Tuttoudinese.it e benvenuti alla diretta testuale di Pordenone-Juve Stabia.