RELIVE SERIE A2- Tezenis Verona - Apu Udine (68-70), Udine risponde alla grande ed espugna il GSM Forum!

FINE PARTITA!

GAZZOTTI BLOCCA LOVE E FA VINCERE UDINE!!!

Ancora Amato con il sotto mano mette dentro l'ennesimo sorpasso targato Udine!

AMATO!! Bomba di Amato che zittisce il GSM Forum!

Ancora Severini da tre!

Cromer riporta il punteggio in parità

SEVERINI DA TRE! Difesa morbidissima di Udine nel momento clou del match!

Love appoggia a canestro dopo la terza palla persa di TJ Cromer

Nobile on fire, finta che manda a vuoto Rosselli e canestro

1/2 dalla lunetta, tre minuti alla fine del match

Candussi subisce fallo da Nobile

Bomba di Severini che tiene la partita apertissima!

VITO NOBILE!! ANCORA LUI!! ALTRA TRIPLA!

Diana mette il quintetto migliore, Rosselli conquista fallo e fa 1/2 dalla lunetta

Tomassini sbaglia da tre, Beverly rovescia e mette due punti! +3 Udine e timeout Verona!

T-J-CRRRRROMER!! PRIMA TRIPLA PER LUI! Nuovo vantaggio Udine

6 minuti alla fine del match, Verona tiene ancora un piccolo vantaggio

Canestro APU e fallo di Love in attacco, la partita non sembra voler avere un padrone

BOMBA DI LOVE! Potrebbe aver messo la giocata decisiva

Zilli si mangia ben tre volte il canestro del controsorpasso

Love, ora è lotta punto a punto

Zilli fa 1/2

Errore di Cromer, arriva Zilli e conquista fallo

2/2 dalla lunetta per Nobile

LOVE! MOMENTO CALDISSIMO DEL MATCH!! VERONA TORNA AVANTI A FINE TERZO QUARTO!

PENNA!! UDINE RIBALTA IL RISULTATO!

ERRORE INCREDIBILE DI UDOM CHE SCHIACCIA SUL FERRO!

VITO NOBILE!! TRIPLA DEL -1!

Penna, 2/2 dalla linea della carità

1:30 alla fine del terzo quarto

Palleggio arresto e tiro di Love, ma troppo morbida Udine a rimbalzo difensivo

Fallo in attacco di Nobile che butta via il potenziale -1

Botta e risposta al tiro tra Verona e APU

Udom con il fisico piazza due punti

FABI!! Tripla dell'italo argentino che tiene il passo con Rosselli!

Rosselli con una tripla cerca di dare uno strappo decisivo alla partita

Zilli, 1/2 dalla lunetta

Quarto fallo proprio di Candussi, Verona è sopra, ma i falli iniziano a pesare

Candussi, 2/2 dalla lunetta

Udom cerca di dare la scossa ai suoi mettendo dentro due punti per spezzare il parziale

Timeout per Verona

GAZZOTTI!! Passaggio fenomenale di Amato, Gazzotti raccoglie e mette dentro!

Gran recupero di Gazzotti, TJ Cromer all'indietro firma il -3

Rosselli rovescia e mette dentro altri due punti, minuto in cui entrano tanti tiri

Beverly entra sul pitturato e mette dentro il -5

Candussi in semigancio mette due punti

Ripartenza Udine, Cromer viene stoppato, Beverly prende fallo e mette 1/2 dalla lunetta

Via al terzo quarto

INTERVALLO

Amato tira ma la palla viene respinta dal ferro interno

Udom con una magia mette il +6

1/2 dalla lunetta per l'americano

Amato cerca un assist complesso per Beverly che riesce a prendere palla e fallo

TJ Cromer fa 2/2 dalla lunetta

Severini tenta la tripla, ma non va, Amato lo emula

Gazzotti in schiacciata!! Udine accorcia ulteriormente! 28-21

AMATO! Prima tripla del match per i bianconeri!

BEVERLY! Stoppata monumentale su Severini

Amato tira da tre, Udom commette fallo però e la palla resta a Udine, Amato mette due punti

Mancano quattro minuti all'intervallo

Beverly sotto canestro ci mette il fisico e mette il -14

Altra palla persa da parte di Cromer, TJ però si fa perdonare andando a stoppare Prandin

Rosselli straripante prende rimbalzo difensivo e poi in coast to coast chiude l'azione segnando l'ennesimo canestro

Tomassini sfila palla a Cromer, sembra con la testa altrove oggi l'americano

Cromer ritarda il ripiegamento per protestare, Prandin non si fa pregare, prende la superiorità numerica e piazza una tripla aperta

Fabi sbaglia un tiro facile, Verona attacca e Rosselli mette dentro

Udine gioca un po' meglio in questi primi tre minuti del secondo quarto, ma ancora non basta per cambiare l'inerzia del match

Continua a essere straripante sul pitturato Verona, Morgillo mette due punti e si prende fallo

Sembra essersi ripresa in difesa l'APU, Penna mette altri due punti e Verona chiama timeout

Zilli sottocanestro non riesce ad accorciare ulteriormente

Il secondo quarto si apre con due punti Antonutti

FINE PRIMO QUARTO

Udom va alla lunetta, 0/2

Udom risponde subito con un tiro da tre

Tripla di Nobile, Antonutti appoggia il tap in, si sbloccano i bianconeri

Antonutti appoggia la palla a canestro che sputa fuori il pallone, anche un po' di sfortuna per Udine

2/2 dalla lunetta per Prandin

Poletti esce per infortunio

Tripla aperta di Candussi che prende il ferro, Udom va a rimbalzo ma Antonutti lo tiene con le cattive

Candussi sbaglia il libero, ma il parziale di 13-0 resta comunque molto pesante

Candussi incontenibile, canestro in post basso e fallo di Penna

Coast to coast di Love, altri due punti per Verona, Udine è troppo morbida in difesa e imprecisa in attacco

Tripla di Gazzotti non a bersaglio, Candussi a rimbalzo offensivo su una tripla sbagliata mette il +5

4:30 alla fine del primo quarto

Udom a rimbalzo offensivo mette dentro il +3, Ramagli chiama timeout

Anche Candussi sbaglia malamente una tripla, ma la palla resta a Verona

Fabi in pick & roll prova la tripla, ma è airball, tocco sospetto al momento del rilascio della palla, per gli arbitri è tutto regolare

Severini approfitta dello spreco di Udine e mette la tripla del +1

Beverly prova la magia sottocanestro, ma i padroni di casa difendono bene

Severini brucia Amato nello scatto e mette i primi due punti degli scaligeri

Solo quattro punti dopo i primi tre minuti, tanti errori al tiro

Stoppata incredibile di Udom, ma Beverly su Candussi non è da meno

Cromer mette il +4, difesa solida poi dei bianconeri

Diversi errori al tiro, Verona sbaglia anche un coast to coast con Rosselli, Amato e Fabi provano la tripla ma sbattono sul ferro

Beverly mette i primi due punti della gara

Partiti!

Questo il quintetto iniziale scelto da coach Ramagli: Amato, Cromer, Fabi, Gazzotti, Beverly

Buonasera a tutti amici di Tuttoudinese e benvenuti alla diretta testuale di Verona-Udine, la squadra di coach Ramagli vuole continuare a scalare posizioni in classifica, affrontando una diretta concorrente nella corsa ai Play-Off.