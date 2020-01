Le ultime sul mercato: qualche addio tra gli esuberi, De Paul resta, in entrata qualcosa si farà

Ultime sul mercato in uscita dell'Udinese. In casa friulana, infatti, Francisco Sierralta potrebbe finire all'Universidad Catolica, così come pare ad un passo dall’addio Lukasz Teodorczyk, per il quale non mancano richieste dall’estero. In bianconero, dagli inglesi del Watford potrebbe invece rientrare il terzino sinistro Marvin Zeegelaar. Raffreddata in entrata la pista che portava a Dimarco, più vicino a Parma che a Udine.

Difficile invece che si concretizzino nel corso del mercato invernale le cessioni di De Paul, l'Inter lo continua a seguire ma non pare essersi convinta del tutto di investire oltre 35 milioni, e Nuytinck, seguito dal Lecce. Al Torino invece piace moltissimo Seko Fofana. L'ivoriano chiede più spazio, con i granata che sarebbero disposti ad offrirgli una maglia da titolare, oltre che un contratto importante. L'ostacolo è sempre il costo, il club di Cairo potrebbe inserire delle contropartite per abbassare il prezzo, ballano i nomi di Parigini e di Zaza, entrambi in uscita.

Affare che potrebbe decollare è quello legato ad Ljajic. Il fantasista serbo, in rotte con il Besiktas, vorrebbe tornare in Italia. I turchi, pur di liberarsi del suo ingaggio, sarebbero disposti a metterlo in saldo. La proposta dell'Udinese sarebbe un prestito fino a giugno.