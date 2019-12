Gotti, conferenza: "Molto contento della reazione dopo il gol del Cagliari, un bel passo avanti nella crescita"

Queste le parole di Luca Gotti in conferenza stampa.

Una vittoria importante per la classifica: "È importante che quanto successo abbia portato ai tre punti. Siamo stati tonici, la squadra per 70 minuti mi è piaciuto, anche se in queste sfide basta poco, Nuytinck scivola, Musso anche, Nainggolan ha una grande chance e noi ci impauriamo un po'. Abbiamo gestito però molto bene l'avvio della ripresa, dove potevamo aspettarci un Cagliari più aggressivo. Il finale invece non lo abbiamo gestito bene, abbiamo buttato via dei palloni giocabilissimi e abbiamo rischiato"

Da cosa è nata la decisione di togliere De Paul? "De Paul nella prima parte del primo tempo non stava giocando benissimo, poi ha fatto un gol straordinario e ha iniziato a giocare come sa, facendo molto bene in entrambe le fasi. Ho deciso di cambiarlo perchè volevo rinforzare la mediana, soffrire di meno sia centralmente che sulle fasce, senza per questo rinunciare ad attaccare, per cui ho optato per la sua sostituzione"

Cagliari pericoloso, ma alla fine è arrivata comunque la vittoria: "Il Cagliari alla minima occasione può colpirti, lo ha dimostrato in tutte le partite. Però mi è piaciuta la reazione nervosa al loro gol del pareggio, siamo riusciti a vincere"

Cosa non è piaciuto nei venti minuti finali? "Gli ultimi venti minuti non mi sono piaciuti appunto perchè abbiamo iniziato a buttare via il pallone, l'aggresività è calata, potevamo aggredire di più sulle fasce, andare con più forza, invece ci siamo portati il Cagliari nella nostra metà campo con giocate poco lucide"

Grande prestazione di Sema: "Sema ha fatto un grande,grandissimo primo tempo, però era pericoloso portarselo fino in fondo, tornava dopo un periodo di inattività abbastanza lungo, a livello muscolare poteva soffrire, anche se il ragazzo aveva dato segnali di disponibilità. Nel secondo tempo è calato a livello di aggressività, di spinta, dando segnali un po' di cedimento, che è naturale dopo un infortunio. Però ha giocato bene"

Sui rinvii di Musso ogni tanto la precisione è mancata: "Sicuramente sì possiamo evitare di buttare via il pallone sui rinvii, è uno dei punti in cui dobbiamo migliorare, anche se è vero che in due ripartenze in cui eravamo in superiorità numerica poi abbiamo sprecato la chance di segnare"

Passo avanti nella crescita: "Esattamente come non ci saremmo dovuti fasciare la testa in caso di sconfitta non possiamo neanche essere contenti di questa classifica, dobbiamo continuare a crescere".