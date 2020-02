Udinese-Fiorentina rinviata? Ultimo tentativo da parte di Fedriga

La Lega ha ufficializzato ieri la disputa a porte chiuse del match tra Udinese e Fiorentina, ma i tifosi e il governo regionale non ci stanno. La volontà da parte del governatore della regione Fvg Massimiliano Fedriga è infatti quella di provare ad ottenere in extremis il rinvio della gara. In questo senso, in queste ore Fedriga ha inviato una lettera al ministro per le Politiche giovanili e lo sport. Un ultimo tentativo per rinviare la gara e rendere possibile l'accesso al pubblico in una data da destinarsi.