Troost Ekong in aiuto della sua vecchia squadra in difficoltà economica

Sono molte le squadre che a causa dell'emergenza coronavirus si ritrovano oggi in gravi difficoltà finanziarie. Tra queste anche l'FK Haugesund, club della massima serie norvegese nel quale militò per una stagione e mezza, tra il 2015 e il 2016 anche Troost Ekong. E' proprio dal difensore bianconero che è arrivato un primo aiuto: "William appena ha saputo del momento di crisi che stiamo vivendo ci ha inviato una sua maglia autografata da mettere all'asta e 20.000 corone norvegesi (circa 2000 mila euro) al club." ha dichiarato il direttore generale del John Harald. "E' stato un gesto davvero emozionante. Quando è venuto a sapere della nostra delicata situazione ha voluto subito aiutarci. Anche se oggi gioca per un'altra squadra è rimasto molto legato a questa maglia".

"L'FKH significa molto per me. Conservo bei ricordi di quell'esperienza, mi sono trovato davvero bene e volevo dare qualcosa in cambio dell'affetto e della stima che ho sempre ricevuto. Dopo aver sentito della situazione difficile che stanno vivendo i giocatori e tutto lo staff ho deciso subito di fare una donazione. Un piccolo gesto per aiutare la mia vecchia squadra" ha spiegato il difensore bianconero.