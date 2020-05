Serie A, se si riparte la data prospettata è il 12 giugno. Incertezza sui recuperi

Contatti febbrili nelle ultime ore fra la Serie A e la federazione calcistica. Considerando che gli allenamenti individuali sono stati permessi dal 4 di maggio e quelli collettivi solamente dal 18, l'idea è quella di ripartire con il campionato dal 12 di giugno. È questa la data ideale che è stata cerchiata in rosso da quasi tutti. Si ripartirebbe dalla ventisettesima, con Atalanta-Lazio, Bologna-Juventus, Inter-Sassuolo e via dicendo.

SPERANZA DI ANTICIPARE - Sottovoce, senza però prospettare alcunché visto che il virus non è ancora stato sconfitto, ci sarebbe anche l'intenzione di recuperare le restanti della venticinquesima anche prima (sono 4 partite, Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo, Hellas-Cagliari e Torino-Parma), magari con un turno infrasettimanale. Si vedrà, per ora è solo una soluzione paventata ma non certa.