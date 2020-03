Serie A, sarà il Napoli la prima squadra a tornare in campo: ripresa fissata per lunedì ma...

Aurelio De Laurentiis non molla. La ripresa degli allenamenti del Napoli è fissata per il 25 marzo, mercoledì prossimo. Una decisione presa andando contro tutto e tutti perché il patron azzurro sa benissimo che quel giorno la Campania, come il resto d'Italia, sarà ancora nel limbo di una pandemia dai numeri terrificanti. Una scelta che sorprende, magari finalizzata solo per prendere tempo per capire l'evoluzione della crisi sanitaria o perché teme che una lunga sosta possa spingere qualcuno a chiedere il permesso di tornare nel proprio Paese. Tuttavia appare evidente che quella del 25 marzo è una data formale perché il Napoli, come qualsiasi altra squadra, non potrà allenarsi.