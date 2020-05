Rizzoli: "Possibile l'introduzione dei cinque cambi. Novità sul fallo di mano"

Nella sua intervista a Sky Sport, Nicola Rizzoli, designatore degli arbitri di Serie A, ha parlato anche delle novità regolamentari, sia sulla possibilità che vengano introdotte le cinque sostituzioni che sul fallo di mano: "I cinque cambi credo siano un'intenzione della FIFA. In una fase di campionato con tante partite una dietro l'altra e con temperature elevate si dovrà venire incontro a tutti. Presto la proposta sarà validata dalla stessa FIFA. Ci sono state delle modifiche che limitano il tocco di mano dell'attaccante. Esula dalla volontarietà e dalla dinamica. La regola era evitare che una rete potesse essere segnata con un braccio, anche involontariamente, ma visto che c'era qualcosa di non chiaro, anche sulla tempistica, è stato introdotto il tema della distanza e dell'immediatezza. Se l'azione prosegue a lungo dopo un tocco di braccio di un attaccante il gol non verrà annullato".