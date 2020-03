Recuperi, Inter ancora contraria. Marotta: “È tutto come prima”

La Lega Calcio e la Figc avrebbero trovato un accordo per recuperare i 6 match di Serie A non giocati nel weekend appena concluso tra il 7 e il 9 marzo, quest’ultima data in cui dovrebbe recuperarsi Juve-Inter. L’Inter, però, ha fatto capire di non essere d’accordo e a ribadirlo è lo stesso Beppe Marotta che ha mandato un messaggio alla RAI: “Noi contrari. E’ tutto come prima”, scrive Rai Sport su Twitter.