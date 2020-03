Pelè incorona Zico: "E' stato uno dei migliori calciatori della storia"

Qual è stato il miglior giocatore della storia del calcio? A questa domanda è sempre difficile, se non impossibile, dare una risposta precisa. Ognuno ha i suoi campioni, c'è chi predilige quello o quell'altro, in base anche ai propri gusti. C'ha provato Pelé, leggenda del calcio brasiliano tre volte campione del Mondo con la Seleçao nel 1958, 1962 e 1970, a stilare una sua personale classifica. Per O'Rey tra i migliori di sempre c'è anche Zico, asso verdeoro che i tifosi friulani hanno avuto la fortuna di ammirare per due stagioni con la maglia dell'Udinese: "Zico è stata senza dubbio uno dei migliori al mondo. Sia per quello che ha fatto vedere la con la maglia di club, Flamengo e Udinese, sia con quella della Nazionale. Lo inserisco tra i più grandi, non si può non menzionarlo. Un giocatore indimenticabile, almeno per me. Chi è il più grande di tutti è difficile rispondere. Non si possono dimenticare poi anche Ronaldinho, Ronaldo, Messi e Cristiano Ronaldo. E, in Europa, giocatori come Beckenbauer e Cruyff. Ora, non è colpa mia, ma credo che Pelè fosse però migliore di tutti”.