Ore decisive per il futuro del calcio italiano: attesa la decisione di Speranza e Spadafora

Il Corriere della Sera oggi in edicola spiega che dal summit di ieri tra Federazione e Comitato Scientifico filtra cauto ottimismo. Un vertice non decisivo ma nelle prossime ore gli scienziati riferiranno direttamente al Ministro della Salute, Speranza, che convocherà il Ministro dello Sport, Spadafora. Arriverà una decisione definitiva, sul tavolo ci sono tematiche come quarantena, nuovi positivi, l'utilizzo dei tamponi e le gare nella Lombardia rossa.