Okaka: "È la prima volta che sento lo stadio esplodere in questo modo. Sportellate? È il mio gioco"

Stefano Okaka, che ha dato vita al secondo gol, ha parlato ai microfoni di Udinese TV: "Purtroppo a volte ho dei conti in sospeso con l'arbitro, è il mio gioco, penso sia il bello del calcio, talvolta però mi fischiano dei falli contro che non comprendo. I falli che conquisto sono importanti, perchè fanno salire la squadra, oggi era importante prendere i tre punti e ci siamo riusciti. Penso che questa squadra non possa prescindere dall'umiltà e la lotta, in questo campionato non si può fare altro, perchè tutte le squadre, tranne due o tre, sono sullo stesso livello, con grande voglia siamo riusciti a vincere, è la prima volta che sento esplodere così questo stadio. Ripartiremo con grande fiducia, il girone d'andata non è finito e ci sono due partite che sono alla nostra portata. Alla fine il nostro campionato è buono, abbiamo 18 punti nonostante le tante difficoltà affrontate da gennaio in poi, stiamo affrontando un percorso e vogliamo continuare a crescere".