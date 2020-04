Okaka: "Da quando sono arrivato all'Udinese ho fatto meglio di alcuni attaccanti di cui si parla in chiave Nazionale. L'Europeo è un mio pensiero"

Stefano Okaka ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb. Tra i vari argomenti affrontati, l'attaccante bianconero ha parlato anche dei suoi sogni per il futuro:

"Da quando sono arrivato a Udine lo scorso gennaio, ho realizzato undici gol e tre assist, ho fatto meglio di molti giocatori di cui spesso si parla in chiave Nazionale. L'Europeo è un mio pensiero".

"Alla Sampdoria secondo me ho fatto bene e non a caso in quel periodo ero anche nel giro della Nazionale. Ma ho fatto cose buone all'Anderlecht così come alla Roma, non credo che qui si sia visto il migliore Okaka. Sono arrivato all'Udinese in una fase di rilancio e qui il meglio deve ancora venire...".