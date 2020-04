Oggi i vertici del calcio incontrano Spadafora: sul tavolo tutti i dubbi sulla ripresa

E' la settimana decisiva per la potenziale ripresa del calcio italiano. Ieri l'Assemblea di Lega A, con venti club su venti che hanno votato per la ripresa "nel pieno rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza". Un sì condizionato ma compatto e deciso, che oggi sarà sul tavolo del Ministro Spadafora. E' infatti in programma una riunione tra tutte le componenti del pallone e il numero uno dello sport a livello politico per discutere della prosecuzione del calcio in Italia.



Niente allenamenti il 4 maggio Ci saranno tutte le rappresentanti del calcio, sul tavolo ci sarà il Protocollo sanitario della FIGC e verrà chiesta al Governo una decisione sulla ripresa delle attività. Spadafora si esprimerà in merito ma la sensazione è che rimanderà la ripresa delle sedute dal 4 maggio di almeno 10-14 giorni.