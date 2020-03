Musso: "Presto tutto questo passerà e torneremo insieme a tifare e a giocare nel nostro stadio"

Attraversi i canali ufficiali dell’Udinese Juan Musso ha risposto ad alcune brevi domande di tifosi friulani: “Come vivo questo periodo? A casa, con la mia fidanzata. Ci piace guardare la tv e giocare con nostro cane. In più ci teniamo in forma. La società mi invia il programma degli esercizi che devo fare e io li faccio a casa mia. Come mi relazione con i miei compagni? Sfruttiamo un gruppo Whatsapp per tenerci in contatto e farci anche qualche risata per passare il tempo. Un messaggio per i tifosi? Chiedo loro di avere pazienza per affrontare al meglio questo momento. Perché sono convinto che presto tutto questo passerà e torneremo insieme a giocare e a tifare nel nostro stadio”.