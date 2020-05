Ministro Spadafora: "Spero che domani il Cts possa dare il via libera al protocollo della FIGC"

Question Time per Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport che quest'oggi è alla Camera dei Deputati per fare il punto sulla ripartenza dello sport e la ripresa del campionato di calcio: "Fin dall'inizio dell'emergenza ho mantenuto un rapporto quotidiano con le Federazioni. Anche lo sport, purtroppo, s'è dovuto fermare, basti pensare alle Olimpiadi. Dobbiamo continuare a tutelare la salute: dal 4 maggio sono ripresi gli allenamenti individuali in base a un protocollo validato dal comitato tecnico-scientifico, dal 18 maggio riprenderanno gli allenamenti di tutti gli allenamenti collettivi. Per il calcio, la FIGC ha proposto un protocollo sul quale il comitato tecnico-scientifico ha ritenuto dover fare degli approfondimenti. L'audizione avverrà domani e speriamo possa servire per dare il via libera al protocollo visto che il calcio non permette né distanze di sicurezza, né l'utilizzo di dispositivi di protezione".