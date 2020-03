Messaggero Veneto: "Udinese a porte chiuse nella speranza che quella della Fiorentina sia aperta"

La Serie A non si ferma, quest'oggi, alle 18 in un Friuli a porte chiuse, si torna in campo. Che partita sarà? La leggono così i colleghi del Messaggero Veneto: "C'è il rischio che l'importanza della posta in palio blocchi lo slancio dei protagonisti e alla fine regali alla squadra di Gotti il quarto pareggio di fila dopo quelli con Brescia, Verona e Bologna. L'ultima volta successe ben otto anni fa, quando da queste parti in panchina c'era un certo Francesco Guidolin: come dire, pareggiare non sarebbe un dramma, ma neppure una boccata d'aria fresca con poi Atalanta e Roma in vista prima dello scontro diretto con il Genoa, slittato ormai alla vigilia di Pasqua.Le scelteDifficile capire se Gotti cambierà qualcosa rispetto alle ultime (ormai lontane) uscite. Le porte chiuse anche in sede di allenamento non aiutano a capire sensazioni e tentazioni. Non si discute il 3-5-2 e dopo un'altra settimana di stacco il tecnico di Contarina difficilmente rinuncerà a Sema sulla fascia sinistra, contraltare "di spinta" a Larsen sulla destra. Probabile anche l'assetto "muscoloso" del centrocampo con De Paul, Mandragora e Fofana titolari. Il dubbio riguarda al massimo la composizione del tandem d'attacco: sarà composto ancora da Okaka e Lasagna?"