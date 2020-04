Messaggero Veneto: "Serie A formato Grande Fratello"

Come si potrà tornare in campo? Il Messaggero Veneto prova ad ipotizzare quali saranno i provvedimenti per garantire una ripresa in massima sicurezza: "Tamponi ogni tre giorni, anche ai familiari dei calciatori (tutto a spese delle società), squadre in ritiro permanente una volta ripresi gli allenamenti. Facile a dirsi, difficile da attuare. A meno di non mandare davvero in clausura giocatori e staff. Per questo è spuntato nelle scorse ore anche una sorta di calendario tambureggiante: le 12 giornate e il turno di recupero che manca per riallineare le squadre in meno di un mese e mezzo, da mercoledì 20 maggio al 1 luglio per un altro turno infrasettimanale che chiuderebbe la stagione e permetterebbe alle società toccare soltanto marginalmente l'argomento contratti da ritoccare, nelle scadenze.Insomma, due piccioni con una fava, facendo felice pure l'Uefa che chiede di terminare i campionati nazionali e che sta ingaggiando una battaglia a suon di comunicati con il Belgio che non vorrebbe più giocare e che è già pronto a consegnare il titolo al Bruges".