Messaggero Veneto: "Sassuolo attento al fattore De Paul"

Sulle pagine del Messaggero Veneto trova ampio risalto il gol di Rodrigo De Paul contro il Lecce. L'Udinese, prossimo avversario del Sassuolo in campionato, ha vinto al Via del Mare con il punteggio di 0-1 grazie a una prodezza del giocatore argentino, sicuramente il pericolo principale della formazione guidata da Gotti.

Sono tre i gol realizzati da De Paul in questa stagione e, come scrive il quotidiano friulano, quando segna lui, l'Udinese vince sempre. E' successo contro il Genoa, contro il Cagliari e lunedì scorso contro il Lecce. Tre gol da 9 punti per il centrocampista argentino classe '94 corteggiato da numerosi club e pericolo numero uno per il Sassuolo in vista della sfida di domenica.