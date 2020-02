Messaggero Veneto: "Quattro punti di vantaggio proprio come un anno fa, l’Udinese deve accelerare"

Servono punti per non rischiare di essere risuscchiati ancor di più dalla zona rossa. La vede così il Messaggero Veneto: "Quattro punti di vantaggio sulla quart’ultima, esattamente come un anno fa" scrivono i colleghi nell'edizione odierna del quotidinano - "Passano i campionati, si cambiano gli allenatori, si migliora la squadra ma di fatto l’Udinese continua a ritrovarsi sempre nella stessa situazione. A febbraio 2019, dopo la vittoria casalinga sul Chievo grazie a un rigore conquistato da Pussetto, e trasformato solo su tap-in da Teodorczyk, De Paul e compagni salirono a quota 22 assieme alla Spal e una tacca sopra l’Empoli. La terz’ultima, oggi come ieri, era una squadra con i colori sociali rossoblù: un anno fa il Bologna, che Mihajlovic stava riportando fuori dalle secche della bassa classifica, oggi il Genoa allenato da quel Nicola che un anno fa sedeva sulla panchina bianconera.Al di là dei strani incroci (il prossimo avversario dell’Udinese sarà proprio Sinisa), resta evidente come i ragazzi di Gotti nelle prossime gare debbano pigiare sull’acceleratore se non vogliono ritrovarsi a dover soffrire come la scorsa stagione fino all’ultima giornata".