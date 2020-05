Marino scettico sulla ripresa: "Mi sembra impossibile ripartire per metà giugno, non ci sono i tempi giusti per la preparazione"

Il direttore tecnico bianconero, Pierpaolo Marino, è tornato a parlare della ripresa del campionato: "Mi sembra impossibile ripartire per metà giugno, non ci sono i tempi giusti per la preparazione. Caso Bundesliga? Fare paragoni con altri paesi sarebbe un errore. Ad esempio la Germania usa il sistema per il test del tampone che dà un responso entro tre ore, un sistema che in Italia non ha ottenuto una sperimentazione adeguata, non possiamo basarci sul loro modello. L’incontro con il Governo sarà incentrato sui protocolli che consentiranno gli inizi degli allenamenti collettivi distanziati, senza contrasti o partitelle, quindi di qualcosa che io ancora definisco para-calcio. In Lega si vota all’unanimità l’interesse e la volontà di riprendere il campionato, poi ognuno mantiene le proprie perplessità sul come si ripartirà. Ricordiamo che i singoli presidenti sono anche legali rappresentati dei club, quindi responsabili civilmente e penalmente su tutto quello che potrebbe accadere a calciatori, staff e dirigenti, cioè almeno 70-80 persone”.

Bloccato, al momento anche il mercato: “In questo momento non si muove niente, perché non ci sono neanche le date per il mercato. In Lega ora si discute sulle opzioni che scatteranno il mese di giugno, che nessuno sa come applicare perché per quelle date non si sa nemmeno se il campionato riprende".