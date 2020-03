Malagò: "Stop servirà al mondo del calcio per ripartire, ci sono cose più importanti"

Lunga intervista al Presidente del CONI Giovanni Malagò sulle pagine de La Gazzetta dello Sport. Il tema, ovviamente, è quello dello stop nel mondo dello sport a causa del Coronavirus: "Abituarsi a questa assenza è un problema per tanti. Ma questo è marginale, ed è persino riduttiva questa parola rispetto a quello che stiamo vivendo. Proviamo quasi vergogna a occuparci di tutto questo. Ora ci sono altre emergenze, altri problemi, altre situazioni, e ci sono da rispettare tutte le indicazioni che possono aiutare a fermare il virus". Malagò parla dell'emergenza di tutti gli sport, non solo della serie A: "Conte e Spadafora si sono dimostrati sensibili anche rispetto alla necessità di rispettare gli impegni internazionali delle nostre squadre. Sono certo che questo stop servirà al mondo del calcio per cambiare. Questa cosa provocherà nella coscienza delle persone una convinzione: ci sono cose più importanti del calcio"