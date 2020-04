La Serie A punta a ripartire il 31 maggio: a fine aprile i test medici

Il calcio pianifica la sua ripresa per il 31 maggio. Se l'evoluzione della pandemia lo concederà, si può realisticamente pensare che quel weekend sia quello giusto per ripartire. Qualcuno spera anche la settimana precedente, ma probabilmente intorno la data intorno al 27 maggio potrebbe essere sfruttare per recuperare le 4 gare della venticinquesima giornata che andranno recuperate. Si parte, comunque, dalla base che i club di Serie A faranno di tutto per concludere la stagione.

Deroga per le visite. Da una decina di giorni il presidente FIGC Gabriele Gravina e il ministro Spadafora sono in contatto continuo per ottenere una sorta di deroga affinché i club possano convocare i calciatori una settimana prima rispetto al 4 maggio (data di ripresa degli allenamenti). Lunedì 27 aprile, dunque, i calciatori potrebbero tornare nei propri centri sportivi per effettuale i test medici necessari per ricominciare, rispettando il protocollo sanitario.