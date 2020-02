La celebrazione dei 90 anni di Lorenzo Buffon!

Ieri si è svolta la celebrazione pubblica per festeggiare i 90 anni di Lorenzo Buffon, vincitore di ben 5 Scudetti, 4 con il Milan e 1 con l'Inter. Il nativo di Majano era ieri presente insieme a Lorenzo Petiziol, Massimo Giacomini, Bruno Pizzul e tante autorità, per raccontare alcuni aneddoti sulla sua carriera e raccogliere l'affetto dei tanti tifosi venuti apposta per lui. Naturalmente c'era anche TuttoUdinese, in calce parte della serata!