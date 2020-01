Jajalo: “Non siamo entrati bene, poi abbiamo avuto diverse occasioni”

Seconda sconfitta consecutiva per l'Udinese, i bianconeri cadono anche al Tardini. "Parlo in generale per tutta la partita e dico che abbiamo avuto occasioni per segnare anche prima - ha detto Jajalo ai microfoni di Udinese Tv -. Peccato perché penso che due gol avremmo anche potuto farli, non siamo entrati bene in partita ma poi abbiamo avuto diverse occasioni. Dispiace ma penso che la prossima volta una prestazione così possa bastare. A me piace più pensare alle cose positive che a quelle negative perché è su queste che ci dobbiamo aggrappare in vista della prossima partita. Scambio di posizioni con Mandragora? Magari quando sei 2-0 sotto saltano anche un po' gli schemi. Abbiamo fatto vedere la voglia di vincere e di fare gol quindi penso che nessuno possa dirci nulla dal punto di vista dell'atteggiamento".