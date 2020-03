Infantino: "Nessun provvedimento è da escludere, neanche i peggiori. Attualmente però non c'è preoccupazione"

Il numero uno della FIFA, Gianni Infantino, ha parlato dell'allarme coronavirus a Sky Sports UK, spiegando la posizione del massimo organo calcistico: "Non possiamo escludere nulla ma non dobbiamo lasciarci prendere dal panico. Personalmente non sono preoccupato, ma dobbiamo guardare seriamente agli sviluppi, senza però avere reazioni eccessive. Speriamo di non andare incontro a una sospensione degli eventi su scala globale"