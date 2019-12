Il report dell'allenamento odierno: Gotti recupera anche Sema

Doppia seduta di lavoro per i bianconeri in vista dell'ultima gara dell'anno contro il Cagliari sabato alla Dacia Arena.

Pienamente recuperato Ken Sema che ha svolto tutta la seduta con il gruppo.

Al mattino la squadra ha lavorato in palestra mentre, al pomeriggio, è scesa in campo al Bruseschi.

Dopo le fasi di attivazione, il gruppo ha completato un circuito misto che prevedeva ostacoli e fase di finalizzazione.

Nel prosieguo della seduta focus sul possesso palla e, a seguire, partitelle a tema a campo ridotto.

Domani squadra il campo alle ore 15 per l'allenamento e, a seguire, la partenza per il ritiro.