Il report dell'allenamento odierno

Dopo il giorno di riposo osservato ieri, l'Udinese è tornata quest'oggi ad allenarsi.

Seduta al via alle ore 12,30 con una sessione video che ha preceduto le fasi di attivazione in palestra.

Ultimata questa parte del lavoro il gruppo si è spostato sul campo 4 del centro sportivo Bruseschi per una seduta prettamente tattica in vista del match contro il Sassuolo.

Mister Gotti si è concentrato sulla prova di alcune situazioni di gioco e sulla fase di costruzione della manovra attraverso specifiche esercitazioni e partitelle a tema.

Ad eccezione di Samir tutto il gruppo a disposizione dello staff tecnico.

Domani la squadra scenderà in campo nuovamente alle ore 12.30.