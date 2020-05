I presidenti della A chiedono sgravi fiscali, date certe per la ripresa e blocco delle retrocessioni

Tutti, all'estero, aspettano la Bundesliga: domani Angela Merkel dovrebbe decidere se dare il via alla ripresa del campionato tedesco o concluderlo. In Italia i presidenti chiedono sgravi fiscali e date certe perla ripresa, fosse anche settembre. Alcuni hanno anche proposto alla Federcalcio di chiedere al governo un decreto che permetta di bloccare promozioni e retrocessioni, sul modello del decreto "salva calcio" del 2003: l'effetto sarebbe una Serie A con 22 squadre e una B a 20 o a 21. Il presidente Gravina però non sembra neanche valutare la possibilità, piuttosto pensa di risolvere il campionato con playoff e playout: non porterà la proposta al Consiglio federale di venerdì, prima aspetterà di capire cosa vorrà decidere il governo.